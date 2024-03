«La Giunta Solinas ghettizza la sanità algherese, come ultimo atto». Valdo Di Nolfo, il candidato del centrosinistra algherese più votato in città alle elezioni regionali, boccia l’ipotesi di un nuovo ospedale in località Mamuntanas, a sei chilometri dal centro città. «Lontano dagli occhi, lontano dal cuore – dice –, i malati per la Giunta di centrodestra devono stare lontano, a Mamuntanas. Poi c’è la ghettizzazione della politica algherese che con Solinas non conta più niente. Il Consiglio comunale non ha proprio voce in capitolo. Negli ultimi cinque anni non hanno fatto niente per la sanità algherese e ora come colpo di coda provano a salvare la loro faccia politica utilizzando Alghero per fare campagna elettorale».

