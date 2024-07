Non più di 60 cavalieri alla Corsa all’anello, in programma il 12 agosto a Osilo, nella centrale via Roma.

Il Comune ha disposto il bando per consentire l’adesione dei partecipanti che potranno presentare le offerte fino alle ore 12 del 29 luglio.

L'avviso contempla la concessione di contributi economici, la fornitura di materiali e di attrezzature e la prestazione di servizi. Tutte le proposte dovranno riguardare esclusivamente l'organizzazione dell'evento. Inoltre, l’amministrazione comunale si riserva di invitare direttamente, per rapporti di gemellaggio o sulla base di valutazioni legate a scambi finalizzati alla promozione dei reciproci territori, ulteriori cavalieri, fino ad un numero massimo di 5 unità.

La Corsa all’anello rappresenta una delle manifestazione più suggestive di Osilo, nata circa un secolo fa, una tradizione che nei cento metri di pista sabbiosa mette alla prova le abilità e le destrezze dei cavalieri provenienti da tutta la Sardegna.

Il Comune ha avviato anche una rete con altri comuni d’Italia e di altri Paesi europei.

