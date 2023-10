Furto aggravato di 8mila euro in un'abitazione ai danni di due 80enni. Fatto avvenuto a Osilo nel 2017 e che, arrivato a processo, ha visto ora la condanna dell'imputato, in tribunale a Sassari, a 4 anni e 5 mesi di reclusione, pronunciata dalla giudice Elena Barmina.

Nel settembre di 6 anni fa l'uomo, un 43enne di nazionalità non italiana, entra a casa di due anziani, fratello e sorella, e li distrae mentre, secondo l'accusa, un'altra persona, rimasta ignota, sfrutta la situazione per sottrarre il denaro.

Il complice dell'esecutore materiale viene riconosciuto e finisce a giudizio dovendo rispondere anche delle aggravanti, come quella di “aver profittato”, come recita l'articolo del codice penale, “di circostanze di tempo, luogo, persona, anche in riferimento all'età”.

Il 43enne peraltro, difeso dall'avvocato Antonio Pietro Sanna, ha sempre negato di essere stato a Osilo nel periodo contestato e di essere quindi innocente.

La pm Paola Mannuzza, ritenendolo invece responsabile dell'episodio, aveva chiesto per lui la condanna a 5 anni e 4 mesi.

Il legale dell'imputato ha già annunciato che, una volta depositate le motivazioni della sentenza, andrà in appello.

