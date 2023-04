Più decoro nelle strade e nelle piazze del comune di Sorso. Dai parchi ai giardini pubblici sono in corso di posizionamento i nuovi cestini gettacarte. Un intervento che punta ad implementare un servizio capillare al fine di sensibilizzare tutti gli utenti ad assumere atteggiamenti virtuosi a favore del decoro urbano. In totale saranno 180 i contenitori in dotazione di cui 30 dedicati al conferimento delle deiezioni canine.

I cestini sono già stati posizionati nel parco pubblico di via Europa e in quello di via Borio, nei giardini accanto alla stazione e sulla passeggiata di via Cottoni.

Nelle prossime settimane la tabella di marcia dei lavori prevede il posizionamento nelle altre vie e piazze cittadine, in prossimità delle scuole e via via a seguire tutti gli altri giardini e parchi urbani. Un’operazione “Sorso pulita” voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Demelas per rendere più accogliente la cittadina in vista anche della nuova stagione turistica, ormai alle porte.

© Riproduzione riservata