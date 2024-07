L'impresa Sangalli S.r.l. & C. che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Porto Torres ha disposto l’attivazione di nuovi servizi per il ritiro porta a porta. Dal 12 luglio è possibile prenotare il ritiro dell’olio esausto da cucina che avverrà ogni venerdì per le utenze “Non Domestiche” e l’ultimo venerdì di ogni mese per le utenze “Domestiche”. Il ritiro avviene su prenotazione-iscrizione mediante numero verde:800 408 670 attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18. L’olio esausto può essere conferito anche presso il centro comunale di raccolta in via Fontana Vecchia.

La novità riguarda gli abiti usati il cui ritiro è previsto gli ultimi venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (il prossimo ritiro sarà dunque venerdì 27 settembre). Gli abiti usati possono essere consegnati anche nel centro comunale di raccolta.

Tra i nuovi servizi, inoltre, la raccolta dei giocattoli usurati: gli ultimi venerdì dei mesi di giugno e dicembre. Attualmente i giocattoli usurati possono essere conferiti nel secco residuo (in quanto non sono imballaggi di plastica) a meno che non contengano componenti elettroniche. In tal caso rientrano nella categoria dei piccoli rifiuti Raee e vanno conferiti nel centro comunale di raccolta. Infine presso l’ecocentro potranno essere conferiti anche le lettiere di animali domestici.

