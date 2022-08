Oltre 20.000 capi di abbigliamento ed accessori con marchi contraffatti delle più note griffe di moda sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Sassari.

Le indagini, condotte dalla Tenenza di Porto Torres, sono partite nell’aprile scorso quando sono comparsi sul web gli annunci di vendita dei capi, principalmente tramite Instagram.

I militari hanno dapprima controllato tre colli spediti tramite corriere a una giovane donna residente nel centro di Sassari: i controlli hanno messo in luce scarpe, magliette e borse con i marchi di noti brand contraffatti.

La successiva perquisizione nell’abitazione della donna ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori capi d’abbigliamento e scarpe contraffatti.

I dati acquisiti hanno poi permesso di ricostruire parte della filiera del falso ed individuare ulteriori consegne in due differenti comuni italiani in Lombardia ed in Sicilia. Anche in questo caso, le attività svolte dai Reparti della Guardia di Finanza hanno portato alla denuncia a piede libero di due responsabili e l’ulteriore sequestro di oltre 1.000 capi d’abbigliamento ed accessori contraffatti.

Intercettate poi, nei depositi di alcune aziende di trasporto, tutte le spedizioni sospette dirette in territorio nazionale e provenienti da quattro società estere operanti in Bulgaria. Controllate oltre 70 spedizioni dirette in ogni parte della penisola, per un totale di 130 colli di grandi dimensioni del peso complessivo di oltre 4.400 kg di merci.

Molti dei capi di abbigliamento con marchio contraffatto, precisano dalla GdF, per la qualità della fattura e dei dettagli avrebbero potuto trarre inganno anche il più attento dei clienti.

(Unioneonline/v.l.)

