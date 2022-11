È stata una cerimonia toccante e intensa quella che si è svolta questa mattina a Olmedo che ha celebrato la giornata del 4 novembre in ricordo dei suoi caduti in guerra.

Il sindaco, Toni Faedda, e il parroco Don Paolo Secchi hanno sottolineato l'attualità dei valori della pace, della tolleranza, fondamenta delle comuni radici cristiane.

Un momento molto emozionante è stato creato dai ragazzi delle scuole che hanno ricordato i momenti più significativi della "Grande Guerra" cantando l'inno nazionale e l'inno della Brigata Sassari.

L’amministrazione comunale di Ittiri celebrerà domani 5 novembre questa ricorrenza.

“Questa giornata – si legge nel messaggio del comune amministrato dal sindaco, Antonio Sau –, da sempre, è anche un'occasione per rendere omaggio a tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la loro vita per la difesa della Patria e per gli ideali di libertà e democrazia”.

Anche Mara ricorderà domani i suoi caduti in guerra. La cerimonia avrà inizio alle 10 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Subito dopo ci si sposterà in piazza Guglielmo Marconi dove sarà deposta la corona d’alloro nel monumento dedicato ai caduti.

