Era uscito per una passeggiata esplorativa insieme a un amico, appassionati entrambi di siti archeologici, allontanandosi dalla propria abitazione nel pomeriggio, intorno alle 15, ma si era perso nelle campagne di Olmedo, senza riuscire a ritrovare la strada di casa.

Un pensionato di 80 anni è stato rinvenuto tre ore più tardi in località monte Baranta, poco distante dal paese, dopo essere stato avvistato dall'elicottero Drago 148 mentre vagava confuso e senza orientamento.

L'allerta persone scomparse era scattata immediatamente da parte della famiglia che, preoccupata, aveva allarmato la centrale operativa del 115 inviando sul posto i vigili del fuoco di Alghero e del comando di Sassari.

Le squadre in azione via terra, guidate dall'elicottero, hanno intercettato l'anziano e immediatamente lo hanno portato in salvo, per fortuna in buone condizioni di salute.

