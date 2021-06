Buone notizie per gli abitanti di Olmedo, cittadina dell'entroterra algherese. Oggi il Consiglio Comunale ha approvato una riduzione generale delle tariffe sui rifiuti (TARI), a decorrere dall'annata 2021. Per le utenze domestiche è stata approvata una riduzione del 10%. Per tutte le altre si arriva anche un ribasso del 100%, se riferito a tutto il periodo di chiusura causa Covid del 2021.

L'Amministrazione comunale inoltre comunica che la raccolta differenziata nel 2020 ha raggiunto l'85% (nel 2016 era al 73%). I cittadini che hanno contribuito a questo risultato verranno ulteriormente premiati. "Grande soddisfazione per gli obiettivi raggiunti - commenta il sindaco di Olmedo, Toni Faedda - La riduzione delle tariffe inoltre ci sembrava un atto doveroso verso tutta la cittadinanza e coloro che nelle loro attività sono stati penalizzati pesantemente dalla pandemia. Mi auguro quindi che la ripresa economica anche a Olmedo raggiunga in breve tempo gli abituali standard. L'Amministrazione comunale - conclude - farà la sua parte".



