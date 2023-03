Nuova vita all’edificio che ospita il plesso del Liceo scientifico dell’Istituto superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres. Nei prossimi giorni verranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e murature, con rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico, oltre alla verifica sismica dell’immobile.

Un intervento che interessa l’intero stabile, grazie ai fondi, pari a circa 550.709 mila euro, stanziati dalla Provincia di Sassari e finanziati dall’Unione Europea. Ad aggiudicarsi la gara d’appalto la società Tilocca srl di Burgos, che provvederà a rinforzare le coperture e le pareti dell’edificio, ospitante anche le aule del Liceo sportivo e linguistico, attraverso la realizzazione del cosiddetto “cappotto”, con l’applicazione dei pannelli isolanti esterni in grado di eliminare i ponti termici, cioè quelle aree, come le giunture dei serramenti o gli angoli, in cui è facile che si verifichino infiltrazioni d’aria.

I lavori permetteranno di ottenere uno stabile a misura di studente, con nuovi infissi, porte e finestre, che restituiranno maggiore comfort all’immobile. Un progetto che la stessa dirigenza scolastica aveva accolto con favore.

