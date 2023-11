Alla presenza delll’Amministratore straordinario della Provincia, Pietro Fois, e del Dirigente alla viabiità del nord-ovest, Gianni Milia, la sala consiliare di Nulvi ha ospitato la presentazione del progetto esecutivo della circonvallazione.

L’investimento complessivo è di 9 milioni e 200mila euro; si è già concluso l’iter di verifica e di acquisizioni dei pareri delle amministrazioni competenti, e l’amministrazione provinciale ha già proceduto all’indizione della gara d’appalto dei lavori.

Il primo dicembre scade il termine per la presentazione delle offerte, e l’affidamento è previsto entro il 31 dello stesso mese. Dal prossimo anno, a gennaio, la circonvallazione sarà accantierata. Questo secondo stralcio fa parte del progetto più ampio della “Strada per l’Anglona Osilo-Nulvi-Sedini-Casteldoria” che risale ai primi anni del 2000.

«Con questo secondo stralcio - ha dichiarato Milia - siamo a metà dell’opera rispetto al progetto originario. I primi due lotti erano i più complessi in termini di morfologia dei suoli, gli altri due che si andranno a realizzare successivamente presentano meno problematiche da affrontare poiché insistono su un terreno più pianeggiante. Complessivamente con questo appalto abbiamo realizzato nel primo lotto un percorso di 7 chilometri che consente di raggiungere Osilo in meno di dieci minuti, portando Nulvi a circa venti minuti da Sassari. Adesso realizziamo un percorso di 4 chilometri, risolvendo non pochi problemi legati alla viabilità interna nel centro abitato di Nulvi in cui i mezzi pesanti, soprattutto nel tratto in cui la strada principale si restringe, rischia di danneggiare chiese o​ edifici di interesse storico culturale che vi si affacciano direttamente».

Per Fois: «Quest’opera, che verrà realizzata in tempi celeri, era molto attesa da tutto il territorio. Ci siamo operati incessantemente nel reperimento di fondi, in un momento storico molto difficile, soprattutto nel settore dell’edilizia. Dovevamo dare risposte concrete, e oggi siamo qui insieme all’amministrazione di Nulvi per darle e per vedere finalmente insieme l’avvio del cantiere il prossimo gennaio».

