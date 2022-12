"Uno spazio in cui i cittadini e le cittadine interessati possano consultare lo stato di realizzazione dei lavori pubblici - di pertinenza comunale - in corso di esecuzione nell’ambito del territorio nulvese".

È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Nulvi che ha deciso di creare una nuova e specifica sezione del sito internet del Comune dedicata allo stato di attuazione delle opere pubbliche.

«Nello spazio saranno costantemente censite e monitorate tramite aggiornamenti periodici le opere per cui il Comune di Nulvi garantisce la copertura finanziaria con fondi del suo bilancio e contributi concessi da Stato, Regione Sardegna, Provincia - specificano gli amministratori -. Nel monitoraggio saranno inoltre comprese quelle opere, in programmazione comunale, realizzate in partenariato pubblico-privato e/o tramite enti intermedi (Unione dei Comuni), il cui iter procedurale ha già avuto inizio».

«Tutti i dati, gli aggiornamenti e le specifiche saranno contenuti e organizzati in un report excel salvato come file Pdf sul sito internet del Comune e facilmente scaricabile da chiunque sia interessato a consultarlo. Ad ogni singola opera corrisponderà il relativo iter di realizzazione in fasi (progettazione, affidamento ed esecuzione) con i colori a evidenziare la condizione stessa della fase del lavoro: superata (verde), in corso (bianca), presenza di criticità (rosso/arancio). Uno strumento a disposizione della cittadinanza, chiamata sempre più a prendere contatto con la realtà del suo paese», concludono dal Comune.

