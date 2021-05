Un appezzamento agricolo curato con fatica, sudore e sacrifici da generazioni. Da trent'anni la famiglia Manca di Nulvi in questa splendida campagna ha realizzato anche un apprezzato agriturismo, molto noto in tutto il sassarese. Da questa attività vivono tre famiglie, quelle dei fratelli Antonello, Giovanni e Callisto Manca, anche se nominalmente l'azienda appartiene ad ognuno dei loro figli.Tutto procedeva bene. Fino alla pandemia. In 14 mesi di serrate forzate per la società sono arrivati solo 4500 euro di ristori, più 600 euro per le Partite iva.

"Un'elemosina", esclama Antonello Manca, 57 anni. L'imprenditore nulvese non ci sta più. "Sabato e domenica apriremo al pubblico l'agriturismo", proclama. Semplici parole che sono un guanto di sfida alle regole e orari di chiusura anti Covid emanate dal Governo.

"Innanzitutto non siamo negazionisti - spiega Antonello - ma non è più possibile andare avanti in questa direzione. Siamo allo stremo delle forze, lo Stato non ci garantisce e non mette soprattutto in pratica l'articolo 1 della Costituzione: l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro". Ovviamente sulla stessa lunghezza il fratello Giovanni, 55 anni, tra gli organizzatori inoltre della recente manifestazione di Nulvi contro le misure del Governo anti Covid, in particolar modo su orari di chiusura e ristori."Sabato e domenica saremo quindi aperti e abbiamo già ricevuto anche decine di prenotazioni.- spiega Giovanni - Saremo rispettosi delle distanze e delle norme di sicurezza anti Covid, che conosciamo molto bene. Non possiamo più aspettare. Se non vogliamo morire di fame".

L'agriturismo dei fratelli Manca di Nulvi non sarebbe il solo nella zona dell'Anglona ad inscenare questa azione di disobbedienza civile "Anche altri esercenti delle nostre parti sono pronti ad aprire le serrande e lavorare anche all'interno dei locali - conclude Giovanni - Lo Stato dovrà tenere conto di noi e pensare a far ripartire il Paese". Nella foto l'agriturismo dei fratelli Manca nelle campagne di Nulvi.

