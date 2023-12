Il Comune di Nulvi, amministrato dal sindaco Antonello Cubaiu, ha programmato diversi interventi di ripristino e riqualificazione nelle strutture sportive, negli istituti scolastici e in alcune zone del paese.

«L’obiettivo è riuscire a risolvere questa tipologia di problemi entro la fine del 2023 - spiegano dal Comune - , in attesa poi nei primi mesi del 2024, di poter intervenire sulla viabilità urbana, 130mila euro già appaltati e 500mila euro dedicati alla viabilità rurale e agraria, in fase di progettazione. Le iniziative e le risorse hanno l'obiettivo di essere utilizzate per il miglioramento complessivo dei servizi e la vivibilità del nostro paese».

Sono stati già effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria in via La Marmora. Inoltre sono stati realizzati interventi straordinari e all’interno della Sala di Musica, un'operazione di impermeabilizzazione sui loculi del cimitero e di riqualificazione di alcune parti della struttura cimiteriale, mentre alcuni lavori di manutenzione hanno riguardato il palazzetto dello Sport e gli spogliatoi di calcio.

«Avere cura del nostro paese è un obbligo, migliorare la fruizione di spazi e servizi, è la strada maestra per migliorare la qualità della vita di ognuno dei nostri abitanti», concludono dal Comune anglonese.

