Proseguono incessanti gli interventi dell'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò guidata dal sindaco, Michele Carboni.

Dopo quelli dello scorso anno, il comune inizia il 2023 con la consegna dei lavori di un nuovo cantiere da 200mila euro.

Le strade interessate saranno quelle di Sa dispensa, Lados de Mudeju e Santa Bellina.

«Una nuova viabilità interna garantisce vantaggi importanti durante le emergenze e una maggiore fruibilità dei siti di interesse storico culturale, oltre a valorizzare in maniera importante le aziende agricole del territorio.

Siamo inoltre in dirittura d’arrivo per un altro intervento dello stesso importo che vedrà la luce nelle prossime settimane», ha dichiarato il primo cittadino.

Intanto il paese del Monte Acuto si prepara a festeggiare, giovedì 16 febbraio, «Gioja 'e Lardajolu», organizzato dalla Pro loco, dal comune, dal comitato di Sant'Antonio Abate, con il contributo della Regione Sardegna.

Alle 11 ci sarà Di in piazza, mentre alle 13, in piazza Marconi, sarà servita la favellardo. Alle 15 è in programma la sfilata delle maschere tradizionali con "S'Ainu Orriadore" di Scano Montiferro, "Sos Tintinnatos" di Siniscola e "S'accabora Pianalzesa" della Planargia. Per concludere frittellata in piazza e Dj Set.

