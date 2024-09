Tutto pronto per la seconda edizione del Festival enogastronomico intitolato “Note di Cagnulari”, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre nel comune di Tissi, una manifestazione per celebrare lo stupendo vitigno e in particolare la sua coltura. Una due giorni durante i quali si potranno degustare una grande varietà di vini di ben 8 cantine locali: Camboni Giovanni, Cooperativa agricola tissese, Michele Fancellu, Paolo Manca, Angelo Masia, Domenico Masia, Titi Sogos, Massimo Vargiu.

L’appuntamento è all’ExMà di via Italia, dove verranno allestiti gli stands per la degustazione dei vini da accompagnare ai piatti della tradizione di Tissi preparati dagli chef dell’associazione cuochi della Provincia di Sassari. Sabato si comincia alle 19 con la degustazione dei vari menù, mentre domenica a partire dalle 11.30 si darà avvio ai laboratori di prodotti della tradizione e non mancherà la musica che Live Music che accompagnerà i presenti in un percorso sonoro.

