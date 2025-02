In occasione della “Giornata dei Calzini Spaiati”, venerdì 7 febbraio alle 17 presso la sala conferenze de Lo Quarter, “Il mio amico speciale” di Alghero, “Nessuno Escluso” di Ploaghe e “U.F.Ha.” di Sassari, organizzano la presentazione di “Noi & Loro”: dialogo semiserio tra un ex docente e un ex studente sul tema della inclusione scolastica, che emozionerà, farà sorridere e farà riflettere.

