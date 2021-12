Niente botti a Porto Torres nel periodo delle feste. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Massimo Mulas con la quale sono vietati petardi, fuochi d’artificio e simili “a tutela dell’incolumità dei cittadini”, in quanto i rumori e gli effetti luminosi possono creare in alcune categorie di persone come bambini, anziani o malati “reazioni di disagio psicofisico”.

Inoltre, alla base del provvedimento che vale tutto il territorio comunale sia urbano sia non urbano, c’è anche una forma di tutela per gli animali domestici e la fauna selvatica.

In caso di mancata osservazione, la sanzione sarà doppia se l’infrazione avviene in luoghi affollati e alla presenza di bambini e animali.

