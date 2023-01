Il road movie familiare dell’attore e regista francese Guillaume Gouix, girato quasi interamente nella città di Porto Torres, uscirà nelle sale cinematografiche in Francia il primo febbraio prossimo.

Il film “Amore mio” è un lungometraggio presentato in prima mondiale al Festival del cinema francofono di Angouleme e proiettato all’Arras Film Festival.

Il lungomare Balai, via Principe di Piemonte e la spiaggia dello Scoglio Lungo nel settembre del 2021, erano state trasformate in un set cinematografico, attirando l’attenzione di tanti curiosi. Il film racconta attraverso le protagoniste, Allyson Paradis ed Elodie Bouchez, la storia di una donna, Lola, che non riesce a seppellire il marito morto prematuramente, un lutto che non riesce a superare.

Una rappresentazione della perdita che porta la donna insieme al figlio a visitare i luoghi che il giovane consorte aveva conosciuto nei suoi lunghi viaggi. Tra questi anche Porto Torres, uno splendido luogo di mare che si affaccia sul Golfo dell’Asinara, scelto dal marito per trascorrervi le vacanze. Il film è prodotto da Agat Film & Cie con la collaborazione di Sardegna Film Commission.

