Il porto di Alghero è pronto per accogliere Nautic Event 2023, una manifestazione dedicata al sistema della portualità che si snoderà per tutta l’Isola coinvolgendo i sistemi e le filiere. Sarà un evento nel quale ci sarà spazio per tutto quello che la Sardegna è in grado di offrire in un’ottica integrata di sviluppo, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale. L’appuntamento è ad Alghero, nella Banchina Dogana, da venerdì 9 a domenica 11 giugno.

Assonautica Nord Sardegna punta a promuovere l’offerta turistica integrata regionale partendo dalle coste per giungere fino all’interno. Per scoprire il territorio in un percorso lungo il quale poter apprezzare cultura, tradizioni, ambiente, cibo capaci di rappresentare al meglio la Sardegna che non si conosce e che generalmente si trova fuori dai circuiti turistici più noti.



"Nautic Event Sardegna 2023" renderà protagonisti della promozione turistica tutte le marine che insieme ai partner locali saranno in grado di accompagnare i diportisti lungo itinerari tematici, incuriosendoli ed affascinandoli.

L'elemento cardine sarà trasmettere e capillarizzare il messaggio tra i diportisti, relativo all’offerta turistica presente in territori che superano i confini delle marine e dei porti turistici. Il “Nautic Event 2023” in questo senso si propone come ben più di una vetrina: si dimostrerà un utile strumento di divulgazione finalizzato alla conoscenza del territorio regionale e della sua articolata offerta di servizi presenti nell'Isola. Un'azione di marketing territoriale che può contare sul sostegno concreto della Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude&Trigu che inserirà numerosi protagonisti dell’estate che sta per iniziare. Per questa edizione la location sarà Alghero con uno dei porti più estesi della Sardegna e dedicato alla nautica da diporto, nel waterfront “Banchina Dogana”. Evento cui hanno collaborato l’Amministrazione comunale e il Consorzio del Porto di Alghero.

In occasione dell’evento i partecipanti saranno invitati a sottoscrivere la Charta Smeralda: un codice etico che guida individui, enti e organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell’ambiente.

