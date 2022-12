Oltre trecento fra bambine e bambini di Sassari avranno presto il loro dono. Consegnato proprio da Babbo Natale, e grazie all’impegno della Polizia locale.

È stata un successo la gara di solidarietà lanciata dal Comando di via Carlo Felice che in pochissimi giorni, grazie alla sensibilità di privati cittadini e di tante aziende sassaresi, ha raccolto centinaia di nuovi giocattoli che venerdì 23 dicembre saranno consegnati ad altrettanti bambini, individuati da parrocchie e realtà che operano nel territorio.

A partire dalle 9, nella sala Langiu, alla presenza di giocatori della Dinamo e della Torres che hanno partecipato con tanti gadget, Babbo Natale in persona (grazie alla disponibilità della ditta “Playzone”) consegnerà giochi, biciclette e tutto ciò che è stato raccolto grazie alla generosità di privati, imprenditori locali e degli stessi agenti della Polizia locale.

L’operazione “Natale per tutti” nasce grazie all'impegno del comandante Gianni Serra e degli agenti che ogni giorno, tutto l’anno, nel tempo libero assemblano bici da donare a bambine e bambini ospiti di comunità, raccolgono doni da consegnare a famiglie che ne hanno necessità e ascoltano le esigenze di chi si avvicina loro per chiedere aiuto.

Per informazioni, spiegano dalla Polizia locale, è sempre possibile chiamare la centrale operativa al numero 079/279115. Allo stesso modo, chi ha bisogno di aiuto, di qualsiasi tipo, può rivolgersi alla stazione di piazza Castello, dove troverà personale formato anche per l’ascolto.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata