Al via gli eventi del “Natale in Romangia 2024”, dal 6 dicembre all’8 gennaio, festività a Sorso all’insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà, per i più giovani e per le famiglie, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con Bench Press, Pia associazione B.V. Noli Me Tollere, Associazione La Volpe Bianca, Infopoint Comune di Sorso, Biblioteca comunale “Salvatore Farina”, Asd Pegaso Sport e turismo a cavallo, Gruppo Scout Agesci 1 Sorso. Tanti gli appuntamenti enogastronomici, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, esibizioni a cavallo, laboratori creativi, raccolta alimentare e con la prima edizione del “Premio Città di Sorso”, ai cittadini che si sono distinti nell’ambito sportivo, culturale, sociale e scientifico. L’ormai tradizionale rassegna delle feste è stata presentata questa mattina nella sala conferenze del Palazzo Baronale dal sindaco Fabrizio Demelas, dall’assessore alla Cultura, Turismo e Atttività produttive Federico Basciu e dall’assessore al Bilancio e alla Programmazione Serena Sini.

Si apre il 6 dicembre, alle 18:00, al Palazzo Baronale, con “la prima” della rassegna “Incontro con l’autore” per la presentazione del libro "Vita e Volti di Sorso nei primi del ‘900”, di Pietro Marogna e Giampaolo Ortu. Il 7 dicembre l’accensione delle luminarie nella città sarà accompagnato, con inizio alle 15.30, dal consueto appuntamento enogastronomico itinerante “Aspettando il Natale”, giunto alla 18ª edizione. Lo stesso giorno, alle 18, al Palazzo Baronale, l’incontro con l’autore Giampaolo Cassitta per la presentazione di "Gente di Asinara- Piccole e grandi storie di un'isola magica". Il 9 alle 18, nel piazzale piazzale Capuccini "Benedizione e accensione dell’albero e del presepe. Il 13 dicembre, alle 10.30, il Palazzo Baronale ospiterà lo spettacolo teatrale “Fiabe in musica” dedicato ai bambini delle scuole primarie. In scena Venere Rosati e il maestro di launeddas Dante Tangianu. Il 19 dicembre, alle 18, al Palazzetto dello sport di via Dessi, "Premio al merito Città di Sorso" riconoscimento a cittadini che si sono distinti nell’ambito sportivo, culturale, sociale, scientifico. Giornata dedicata alla solidarietà, il 21 dicembre, dalle 9 alle 19, nella chiesa di Santa Monica, dove il Gruppo Agesci Sorso1 organizzerà la "Raccolta alimentare per le persone bisognose". Il 22 dicembre, alle 18, al parco Vita di via Marina, "Sorso, Natale a cavallo", con l’esibizione a cavallo e chiusura con il tour cittadino di Babbo Natale a cavallo per la consegna dei regali ai bambini. Alle 19.30, nella chiesa di Santa Croce il concerto “In quella notte una sola stella”, con il Coro Polifonico Santa Croce di Sorso e cori ospiti. Il 23 dalle 16 alle 20, si apriranno le porte del Palazzo di Babbo Natale, al Palazzo Baronale, con spettacoli, racconti e incontri con Babbo Natale. Tanti anche gli eventi e i laboratori creativi e artistici curati dall’Infopoint del Comune di Sorso. Inoltre grande spazio al “Natale in Biblioteca”, anche in questa edizione ricco di appuntamenti per grandi e bambini.

