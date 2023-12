Diciotto modelle per mostrare in passerella le creazioni di cinque stilisti sardi. Il padiglione Tavolara di Sassari ospita venerdì alle 20.30 “Natale in Moda”, inserito dal Comune nel cartellone degli eventi natalizi.

A presentare le proprie collezioni saranno Carlo Petromilli di Oristano, Giovanna Campisi di Olbia, Marinella Staico di Assemini, Thaira Couture di Nuoro e il sassarese Roberto Stella che è anche l'organizzatore dell'evento.

Nessun filo conduttore tra le collezioni, solo voglia di dare espressività e ispirazione alla fantasia, e promuovere un’arte meravigliosa non sempre valorizzata nell’isola come meriterebbe, pur godendo di tanti nomi capaci di distinguersi per stile ed eleganza. A fare da colonna sonora alla serata, presentata da Claudia Licheri, saranno grandi artisti della musica come Maria Giovanna Cherchi, Soleandro e Roberta Usai.

© Riproduzione riservata