Giochi di società, costruzioni, palloni, bambole, purché nuove, mentre le biciclette possono essere anche di seconda mano ma ben tenute. Ritorna anche per il 2024 la raccolta di giochi nuovi organizzata della Polizia locale di Sassari per la felicità di bimbe e bimbi che grazie a questa iniziativa negli scorsi anni hanno avuto un dono sotto l’albero di Natale.

Chiunque lo desideri può portare giochi nuovi al front office del Comando di via Carlo Felice 8, dalle 9 alle 13. L’operazione “Natale per tutte e tutti” è organizzata e fortemente voluta dal Comando, che già durante tutto l’anno raccoglie beni da regalare a bambine e bambini ospiti di comunità, a strutture per anziani e a famiglie che ne hanno necessità.

Anche a novembre sono stati donati beni di prima necessità, quali capi di abbigliamento, prodotti per l’infanzia, generi alimentari e giochi. Questo mese la Polizia Locale ha donato anche alcuni importanti strumenti musicali a tre scuole: diverse chitarre, una batteria elettrica, tre tastiere professionali. Sono stati scelti istituti in cui si dedica particolare attenzione all’insegnamento della disciplina e si organizzano rappresentazioni musicali per coinvolgere gli scolari. Sempre le scuole hanno ricevuto numerosi libri, una intera “batteria” di biciclette, un telescopio professionale.

