Si chiama “Naddali a L’Isthintini” la rassegna di eventi che l’amministrazione comunale di Stintino ha organizzato per il periodo natalizio. Eventi che cominceranno il 23 dicembre e che continueranno fino al 30 dicembre, tra street food, concerti e pista di pattinaggio.

«Un “Naddali a L’Isthintini” sereno e magico per tutti, grandi, ma soprattutto piccoli e famiglie, è l’invito che viene rivolto ai cittadini e ai visitatori e sarà bello trascorrerlo finalmente insieme nelle piazze e tra le vie del paese – ha detto il sindaco Rita Vallebella – Ci attendono diverse iniziative, ci auguriamo che il programma e anche le installazioni, la pista di pattinaggio, il palco e la tensostruttura, incontrino il favore e il piacere di chi deciderà di passare a Stintino per gli ultimi giorni dell’anno».

La rassegna inizierà il 23 dicembre a Pozzo San Nicola dalle ore 17 con l’esibizione di Gavino Maricca e la sua fisarmonica, ad accompagnare la musica e i balli durante la serata ci sarà la degustazione, organizzata dalla Pro Loco di Stintino, di frittelle e vin brulé. I festeggiamenti continueranno il giorno di Natale, dalle 16 in largo Cala d’Oliva con l’esibizione musicale e itinerante degli Zampognari e il concerto del Coro di Stintino. Uno degli eventi clou del programma sarà la parata, prevista per il 26 dicembre dalle ore 16:00 in partenza da Piazza dei 45, Magic Cartoon Christmas, la magia della Disney tra le vie del paese con il Musical finale in Largo Cala d’Oliva.

Il penultimo appuntamento della rassegna natalizia è previsto per giovedì 29 dicembre con l’esibizione musicale dei D.O.C. Sound in largo Cala d’Oliva dalle ore 21. Altro momento culmine di “Naddali a L’Isthintini” sarà venerdì 30 dicembre in Largo Cala d’Oliva alle ore 21:00 con il concerto dei Tazenda. «Il Natale è un periodo di magia per i più piccoli ma anche ai grandi piace sognare – ha sottolineato l’assessore alla Cultura e Turismo Marta Diana – è con questo spirito che abbiamo voluto dare seguito a tante iniziative».

© Riproduzione riservata