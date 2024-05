Anche Strajk Kobiet Sardynia, cellula isolana del movimento Strajk Kobiet, tra i sostenitori dell'iniziativa europea "My Voice, My Choice", per l'aborto sicuro e accessibile. “La mia voce, la mia scelta”, con questo slogan da diverse settimane, ad Alghero, Carla Porcheddu di Strajk Kobiet Sardynia è impegnata nella promozione itinerante dell'iniziativa. La promozione ha scopo puramente divulgativo, perché per aderire «è sufficiente collegarsi al link ufficiale dell'Unione Europea, selezionare lo Stato di appartenenza e compilare i campi, validando la procedura mediante SPID o carta di identità», spiega Carla Porcheddu, banarese di origini polacche e residente ad Alghero, dal 2020 fondatrice di Strajk Kobiet Sardynia, referente del movimento Ogólnopolski Strajk Kobiet (Sciopero Nazionale delle Donne Polacche, che da anni lotta per la legalizzazione e l'accesso all'aborto, la difesa dei diritti civili e promuove importanti iniziative legislative europee).

Una serie di organizzazioni, movimenti e collettivi difende il diritto all'aborto sempre più minacciato in Europa. L'aborto accessibile e sicuro è un diritto umano fondamentale. «La campagna "My Voice, My Choice" offre ai cittadini europei la possibilità di migliorare la vita delle persone gestanti rendendole più libere e più sicure, ovunque vivano nell'Unione, a prescindere dalle condizioni in cui si trovano. Il mancato accesso all'aborto in molte parti d'Europa provoca non solo danni fisici, ma sottopone le persone e le famiglie (spesso ai margini della società e prive di mezzi) a un ingiusto stress economico e psicologico. È dimostrato il fatto che trattare l'assistenza riproduttiva come un lusso non riduce il numero di aborti, ma spinge le persone semplicemente a ricorrere all'aborto clandestino», spiega Carla Porcheddu.

Con la raccolta delle firme si vuole invitare la Commissione europea a presentare, in uno spirito di solidarietà, una proposta di sostegno finanziario agli Stati membri che possano garantire a chiunque in Europa non abbia ancora accesso all'aborto sicuro e legale, la possibilità di ricorrervi in condizioni di sicurezza.





© Riproduzione riservata