Con l’ultimo appuntamento musicale va in archivio con successo la XIX edizione di Musica & Natura, la prestigiosa rassegna concertistica a cura dell’Associazione Musicando Insieme con la direzione artistica di Donatella Parodi.

Domani, domenica 18 agosto dalle ore 22, si chiude con il concerto del duo bolognese “Guerzon Cellos”, ospiti speciali della chiesetta di Balai Vicino, una delle splendide location che, a Porto Torres, ha visto esibirsi tanti artisti di fama nazionale e internazionale. Insieme alla Basilica di San Gavino, l’Atrio Metropoli e il giardino delle Tenute Li Lioni, spazi armoniosi e suggestivi, dotati di un eccellente acustica, luoghi dove la cultura e la musica trovano terreno fertile per incantare. Il gruppo Guerzon Cellos, composto da Tiziano ed Enrico Guerzoni, figlio e padre, capaci di suonare il violoncello in modo originale, celebrano il loro strumento in modo eclettico, con interpretazioni di classici barocchi e ri-arrangiamenti creativi di brani jazz e rock.

Nei loro virtuosismi la capacità di combinare influenze musicali del XVIII secolo con elementi psichedelici, jazz, improvvisazioni e folk tradizionali. Sono famosi per i loro concerti in Francia, Italia, Austria e Cina grazie alle collaborazioni di alto livello in ogni campo e genere. L’esibizione nella suggestiva chiesetta davanti alla baia di Balai, si inserisce nel ricco cartellone che ha offerto al pubblico, dal 20 luglio al 18 agosto, ben diciannove concerti, di cui tre ad Alghero, con importanti nomi del panorama musicale nazionale e internazionale, musica classica, jazz e musica leggera, una varietà di generi per sostenere e valorizzare l’arte e la cultura, ma anche la bellezza dei luoghi, spazi di grande atmosfera che trasudano storia e aree verdi all’aria aperta, siti simbolo di una rassegna consacrata dalla grande partecipazione di pubblico e dall’entusiasmo degli spettatori.

La manifestazione si è svolta grazie al contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Porto Torres, oltre alla collaborazine della Basilica di San Gavino, il complesso monumentale di San Francesco e la Tenuta Li Lioni.

© Riproduzione riservata