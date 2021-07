Partirà lunedì 5 luglio, con l’avvio del Campo Estivo per bambini e ragazzi organizzato dall’Isola del Finess, il programma di “Un'Estate Speciale”, messo in piedi dall'amministrazione comunale.

“Il calendario – ha dichiarato il sindaco, Vincenzo Ligios –, concordato con le associazioni promotrici, presenta svariati eventi ricreativi, culturali, musicali e sportivi, che si svolgeranno nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia di Covid”.

Il calendario degli eventi proseguirà il 10 luglio con la festa per il quarantennale dell’Associazione Pro loco, e il 14 luglio con il concerto della Banda Musicale di Villanova.

Dal 16 al 21 luglio andrà in scena la cinque giorni di Cinemadamare - Campus Internazionale di Cinema che vedrà protagonisti 50 giovani registi che arriveranno da ogni parte del mondo. Il 30 luglio a rassegna di canto corale sardo organizzata dal Coro maschile di Villanova.

Agosto si aprirà come di consueto con Chenamos in Carrela (giovedì 5), organizzata dalla Pro loco, mentre il 13 avrà luogo la “Notte Bianca” e dal 19 al 26 “In Biddas Noas”, il festival teatrale per grandi e piccini proposto da Teatro D’inverno sulla suggestiva “Piga ‘e su Cantaru”.

In parallelo, dal 19 al 22 agosto, si svolgerà la tappa Mipaaf di Salto in libertà e la gara podistica “Dal Mare alla Montagna” coordinata dal gruppo di corridori “Sos Iddanoesos”.

Sabato 4 sarà la volta de Memorial Leonardo Riu con esibizione di Go Kart. Domenica 5 si terrà un convegno dal titolo “20 anni di fotografia in Sardegna”. Le due manifestazioni conclusive saranno “Bizzadolzu” (7 settembre) e “Villanova Horse Week End” (dal 9 al 12 settembre).

