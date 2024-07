Unire i valori di sport, musica e intrattenimento all’interno del contesto urbano di Sassari, al fine di aumentare la dimensione sostenibile e vivibile della città attraverso la valorizzazione attiva di uno spazio attrezzato come quello del San Paolo Center. Si apre domani alle 16 il Musa Sport Fest, una manifestazione che nasce grazie alla collaborazione sinergica tra l’Associazione OllahRound Festival e la UISP di Sassari.

Sino a venerdì sera proporrà tanti eventi per tutte le fasce d’età (0-99) nel villaggio sportivo temporaneo all’interno della struttura di via Besta. In particolare saranno allestite delle aree sportive aperte a tutti e tutte (basket, skate, rugby, jump&zumba, baseball) e saranno organizzati dei tornei di padel, basket 3vs3 e calcio 5vs5 e 2vs2.

Saranno presenti inoltre aree di intrattenimento per bambini, con spazi di gioco seguiti da personale qualificato UISP e per adulti, con stand di food selezionato e birre artigianali.

Durante entrambe le giornate, come da format, non può mancare la musica live: il giovedì 18 luglio sarà dedicato all’hip-hop con la partecipazione di Giocca, Rigantanti, Futta, Woo Riderz + contest freestyle ed esibizione di writing; il venerdì 19 luglio si alterneranno sul palco Poco Belli, Rodeo Clown, Ehi! Hei! e Modern Beat Experience.

© Riproduzione riservata