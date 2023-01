«È di oggi la terribile notizia, ricevuta dal dirigente scolastico, che il numero degli studenti iscritti alla scuola dell’infanzia di Muros non supera le 9 unità. Tale dato è allarmante e significa, senza alcun dubbio, la chiusura della scuola per il prossimo anno scolastico».

Lo annuncia il sindaco di Muros, Federico Tolu, che in una nota prosegue: «Se la situazione resterà tale, considerato che le iscrizioni scadranno il 31 gennaio, non solo si chiuderà la scuola dell’infanzia ma, conseguentemente, mancheranno i numeri per poter costituire le classi della scuola primaria con il triste epilogo della chiusura totale della scuola pubblica. Voglio sottolineare come la scuola dell’infanzia di Muros si sia sempre distinta per la qualità degli educatori, per l’attenzione verso i bambini, per le pregiate attività didattiche che non si sono mai svolte in ambienti che, altrove, verrebbero definiti "classi pollaio", per la quantità e la qualità dei laboratori organizzati, per i numerosi investimenti da parte dell’Amministrazione comunale come il servizio di ristorazione scolastica, il servizio di pre e post accoglienza, gli arredi di ultima generazione, la cura degli spazi interni ed esterni che la rendono bella, sicura e a misura di bambino. Il problema quindi non può essere ricercato nella carenza di servizi offerti e neanche nel basso tasso di natalità infatti, dati alla mano, i bambini residenti a Muros che potrebbero frequentare la scuola sono 21, ben oltre il numero minimo consentito per poter tenere aperta la sezione».

«Forse non è chiaro a tutti che le conseguenze sociali, culturali ed economiche di tale possibilità sarebbero disastrose per l’intero paese», sottolinea ancora il primo cittadino.

Per questo è stata convocata una riunione urgente, rivolta a tutti i genitori con bambini e bambine in età scolare per lunedì 30 gennaio 2023, alle ore 18:30 nell’auditorium del Centro Culturale “Renato Loria”.

«Confido in un grande senso di responsabilità da parte di ciascun genitore al fine di scongiurare la chiusura del plesso», conclude Tolu.

© Riproduzione riservata