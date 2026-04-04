Passione, dolore e sacrificio, una rappresentazione scenica del Venerdì Santo che ha colpito la comunità di Muros. Una iniziativa che si è svolta con grande partecipazione di pubblico e intensa emozione. L’evento, organizzato dall’Associazione Matrioska con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha saputo coniugare spiritualità e tradizione, coinvolgendo la comunità in un momento di profonda riflessione. La messa in scena della Passione di Cristo ha offerto ai presenti un’esperienza suggestiva e toccante, grazie a un’attenta cura della rappresentazione e alla forte partecipazione degli interpreti.

L’iniziativa ha voluto rievocare uno dei momenti più significativi della tradizione cristiana, restituendone tutta la forza simbolica e spirituale in un percorso particolarmente scenografico come quello del parco Monte Muros e delle vie del centro storico.

Particolarmente apprezzato è stato il contributo musicale del Coro Studium Canticum di Cagliari, che con le proprie esecuzioni ha accompagnato le diverse scene della rappresentazione, contribuendo a creare un’atmosfera di grande raccoglimento e intensità emotiva. L’evento ha rappresentato non solo un appuntamento artistico e culturale, ma anche un importante momento di condivisione per la comunità, capace di unire pubblico, volontari e artisti attorno ai valori della memoria, della fede e della tradizione. “Manifestazioni come questa confermano l’importanza di continuare a promuovere occasioni culturali e spirituali che rafforzino il senso di comunità e valorizzino il patrimonio di tradizioni condivise”, ha detto il sindaco Federico Tolu.

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