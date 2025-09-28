Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e valorizzazione dell'anfiteatro "Su Corrale", il grande spazio pubblico al centro del paese di Murosnel dove saranno effettuati diversi interventi sulle infrastrutture e sugli spazi verdi.

Grazie ad un finanziamento di 50mila euro, di cui 40 della Regione Sardegna e 10 da fondi di bilancio, saranno abbattute le barriere architettoniche per l’accesso all'anfiteatro, così da rendere la zona accessibile a tutti, sarà potenziata l'area gioco e verranno installate nuove panchine lungo il sentiero principale.

Un intervento che consentirà di rendere maggiormente fruibile un grande spazio destinato ad ospitare eventi, spettacoli musicali e teatrali, concerti, mostre e manifestazioni sportive.

All’ingresso del parco verrà realizzato un grande roseto, non solo per abbellire gli spazi ma, ricordando quello che anticamente era un pregevole appellativo con il quale era conosciuta Muros, ovvero Città delle Rose.

