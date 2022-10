Si è trasformato in tragedia, a Sassari, un pomeriggio che doveva essere all’insegna della festa e dello sport.

Il giocatore di tennistavolo Antonello Ledda, 58 anni, geometra e tecnico di Abbanoa, di Macomer, è morto dopo aver disputato la prima partita di campionato con la sua squadra che fa capo a un’associazione sportiva di Norbello.

Il dramma si è consumato in pochi istanti. Ledda, stando a quanto riferito dal presidente della Tennistavolo Norbello, Simone Carrucciu, ha giocato la sua gara e si è accomodato in panchina, mentre alle racchette si alternavano i suoi compagni.

A un certo punto ha detto di non sentirsi bene. Poi si è accasciato. Immediata la chiamata al 118, ma all’arrivo dei medici per il cinquantottenne non c’era niente da fare: il suo cuore aveva smesso di battere per sempre.

Sul posto anche il medico legale. Non è escluso che per stabilire le cause venga disposta l’autopsia.

