Limiti di orari e dei decibel durante la movida a Porto Torres e sanzioni che variano dai 200 ai mille euro. Lo ha deciso il sindaco Massimo Mulas con una ordinanza sulle attività musicali nei pubblici esercizi nelle ore serali: per tutta l'estate rimarrà in vigore il limite orario dell'una di notte e la soglia di immissione del rumore di massimo 70 decibel. In alcune giornate si potrà derogare all'orario e svolgere spettacoli e intrattenimento fino alle 2 di notte. Ma i limiti sono validi nelle giornate del 30 e il 31 luglio, e nei fine settimana ad agosto.

"Con questo provvedimento abbiamo cercato di bilanciare le esigenze degli esercenti con quelle dei residenti - dichiara il sindaco Massimo Mulas -. Abbiamo di fronte una stagione turistica che vuole essere di rilancio per la nostra città, e per questo abbiamo concesso delle deroghe, ma questa aspettativa non può trasformarsi in un incubo per chi abita nelle vicinanze dei locali”.

L'amministrazione comunale vuole investire sulla ripartenza delle attività produttive ma non sarà un liberi tutti: i controlli saranno comunque rigorosi sul rispetto delle norme contenute nel Piano comunale di classificazione acustica. “Tanti studi confermano che l'eccessivo rumore diventa un problema di salubrità pubblica e – aggiunge il primo cittadino - per questo ho chiesto alla Polizia locale di vigilare senza sconti sul corretto rispetto dei limiti. Siamo certi che gli esercenti collaboreranno al meglio per rendere per tutti un'estate ricca di emozioni e partecipazione".

