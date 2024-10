Inizia domani, 4 ottobre, “A chent’annos”, tre giorni di appuntamenti organizzati da Pro loco Sennori, Comuni di Sennori e Sorso, associazione “Città del Vino” e Confraternita del Moscato Sorso-Sennori, per celebrare i 52 anni della Doc del moscato di Romangia. Il primo appuntamento è per domani alle ore 17 alla Camera di commercio di Sassari con la presentazione dell’Osservatorio nazionale sull’Enoturismo di Città del Vino, realizzato da Nomisma Wine Monitor, alla quale parteciperanno i maggiori esperti del settore.

Si prosegue sabato 5 ottobre alle ore 18 al centro culturale “Pazzola”, in via Farina a Sennori, con il convegno “Una DOC, la sua potenzialità, gli sviluppi sull’enoturismo, sulle azioni di marketing e l’importanza di rientrare tra le Doc di Città del Vino”.

Al centro culturale si potrà ammirare un'installazione artistica di Giuseppe Piroddu sull’abito tradizionale di Sennori. Domenica 6 ottobre dalle ore 10.30 è in programma “Tra archeologia ed enoturismo in Romangia”, per una mattinata di trekking e visite guidate, con inizio dalle Tombe dei giganti di Oridda (lungo la strada provinciale 29 Sennori-Nulvi); quindi il programma prosegue con la passeggiata tra i filari dei vigneti che producono il moscato, allietati dalle performance artistiche della compagnia teatrale “Il Lentischio”.

Quindi il pranzo al sacco nelle vigne della Cantina Mode, che offrirà ai partecipanti i suoi prelibati vini.

