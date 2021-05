Non ce l'ha fatta il bambino di un anno e mezzo caduto in mattinata in una pozza d'acqua nel giardino della villetta in cui viveva con i genitori, nelle campagne di Taniga, fra Sassari e Sorso.

Il bimbo, Diego Santona, è morto poco dopo le 18,30 nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stato ricoverato dopo i soccorsi del padre e del 118.

Secondo i primi rilievi degli agenti della Squadra Mobile di Sassari, il piccolo – in un momento in cui i genitori non lo guardavano - è caduto in una pozza d'acqua all'esterno della casa. Immediato l’intervento del padre che lo ha portato nella struttura sanitaria di San Camillo, a pochi passi dall’abitazione.

Per il piccolo era stato disposto il trasferimento nel reparto di Rianimazione, ma non c’è stato purtroppo niente da fare.

(Unioneonline/D)

