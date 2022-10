Deciso il non luogo a procedere per i tre imputati della vicenda della Casa di riposo Biccheddu a Porto Torres. Il giudice per le udienze preliminari Sergio De Luca ha deciso, questa mattina in tribunale a Sassari, di stralciare le posizioni di Marco Sannino, Pierluigi Molino e Francesco Biccheddu rispetto ai capi d’imputazione di epidemia colposa e omicidio colposo.

Si tratterebbe del primo caso a Sassari, tra quelli che riguardano i decessi degli ospiti delle case di riposo durante la pandemia - nella circostanza specifica si parla di marzo 2020 - in cui viene a cadere anche l’accusa di omicidio colposo.

La discussione del procedimento è avvenuta nel periodo estivo, il pm titolare delle indagini, Paolo Piras, aveva chiesto il rinvio a giudizio per i reati addebitati.

Rimangono ancora in piedi per Molino e Biccheddu quelli relativi alle contravvenzioni, mentre per Sannino, difeso dall’avvocato Liliana Pintus, è stato dichiarato il non luogo a procedere anche su questo versante.

