Si completa un altro tassello della viabilità del Nord Sardegna. Sarà inaugurata lunedì 18 settembre la circonvallazione di Mores.

Alle 11 è in programma un incontro presso la sala consiliare del comune del Monte Acuto. Al termine ci si dirigerà sulla provinciale 36, in prossimità della circonvallazione, per l'inaugurazione ufficiale.

Saranno presenti l'Amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois, gli assessori regionali ai lavori pubblici Pier Luigi Saiu e agli enti locali Aldo Salaris, il sindaco di Mores Enrico Virdis e il dirigente al settore viabilità della Provincia di Sassari, Gianni Milia.

