Passi in avanti tra il direttivo della Misericordia e la Provincia di Sassari per la definizione della concessione in comodato d’uso dell’immobile di via Giovanni XXIII attuale sede della Confraternita.

Dopo aver sospeso la vendita, infatti, ora la Provincia dovrà provvedere a estendere la concessione per l’uso gratuito dell’edificio. Proprio oggi c’è stato un incontro a Sassari.

«Esprimo soddisfazione a nome del direttivo – commenta il responsabile della Misericordia, don Giampiero Piras - per l’incontro con la dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Sassari, tenutosi in località Baldinca, per esaminare la situazione relativa all’utilizzo dell’immobile sede della Confraternita, al fine di aggiornare il comodato d’uso a suo tempo deliberato dalla Provincia nel 1988, adeguandolo alle norme previste dal codice del Terzo Settore. Pertanto la Confraternita, nelle more della sospensione del piano di alienazione, si riserva di formulare una seria proposta ed un programma di utilizzo per gestione dell’immobile».

