Importante novità nel Meilogu. Istituita, su iniziativa di 5 medici del territorio, di concerto con ATS e autonomie locali, la Rete sanitaria, che coinvolge 9 comuni: Padria, Pozzomaggiore, Thiesi, Borutta, Bonnannaro, Cheremule, Giave, Cossoine e Bonorva.

Tutti questi centri da domani avranno assistenza sanitaria ed un servizio giornaliero garantito 24 ore su 24: 12 ore dalle guardie mediche e le altre 12 ore grazie alla reperibilità (a rotazione) di uno dei 5 medici aderenti all'importante iniziativa. Inoltre, grazie alla Rete sanitaria, gli abitanti di Borutta e Bonnannaro avranno, dopo diverso tempo, a disposizione un medico di base.

"Finalmente si è risolto un problema importante e delicato che si trascinava da troppo tempo.- dichiara il sindaco di Borutta Silvano Arru, nonché presidente dell'Unione dei comuni del Meilogu - Ora grazie ad un lavoro sinergico avremo assistenza adeguata ed un estensione del servizio. Tutto questo grazie alla disponibilità dei 5 medici del territorio".

Ovviamente soddisfatto anche il sindaco di Bonnannaro Giovanni Antonio Carta."Per merito della Rete finisce un incubo per la nostra comunità.- dice - All'inizio si era prospettato il decollo del servizio il 1 febbraio, ma insieme siamo riusciti ad anticiparlo di un mese. Doppiamente contenti per questo lavoro di gruppo". Antonello Zanza, bonorvese, è uno dei medici di base che si è proposto all'iniziativa."Sappiamo della carenza di medici di base e assieme ad ATS e Unione dei comuni ci siamo attivati in merito per garantire un servizio fondamentale per i cittadini.- spiega - Faremo qualche sacrificio in più, che è un nostro dovere compiere. Specialmente in un momento così delicato, segnato dalla pandemia".

