Tantissimi studenti del Liceo Scientifico Marconi, del Polo Tecnico Devilla e della scuola media San Donato in via Forlanini hanno preso parte questa mattina all'inaugurazione della mostra dal titolo “Microgranismi straordinari”. L'androne e il chiostro del palazzo centrale dell'Università di Sassari ospitano l'esposizione che propone 44 fotografie, ottenute con sofisticate tecniche di microscopia per visualizzare organismi piccolissimi.

Protagonisti organismi microscopici, invisibili a occhio nudo, comunemente considerati nocivi ma che in realtà rivestono un ruolo cruciale per la vita e per il futuro del nostro Pianeta. Un percorso tra lieviti, virus, batteri, microalghe e funghi, con tantissime curiosità alla scoperta del magnifico universo dei microrganismi. Un universo che è necessario conoscere e tutelare come alleato prezioso per garantire un futuro sostenibile nelle produzioni agroalimentari ma non solo.

Si tratta del primo appuntamento del ciclo di eventi celebrativi dei 60 anni dell’Istituto di Microbiologia del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari.

Presenti al taglio del nastro, il magnifico rettore Gavino Mariotti, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il direttore del Dipartimento Ignazio Floris e la direttrice dell’Istituto professoressa Marilena Budroni

I festeggiamenti proseguiranno mercoledì alle 11 con l’inaugurazione del laboratorio dedicato alla Collezione Microbica MBDS-UNISSCC presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari in viale Italia 39 A.

