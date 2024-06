Il jazz chiude la prima parte de “I mercoledì del Conservatorio” che vanno in vacanza per riprendere poi il 4 settembre. Il concerto in programma dopodomani alle 19 nella Sala Sassu del “Canepa” (ingresso gratuito) vedrà come protagonista il Meraki Quartet.

Il quartetto di allievi del conservatorio è formato da Luca Lattanzio (chitarra), Mirco Doro (chitarra), Antonello Baule (contrabbasso) e Paolo Addis (batteria). Proporranno alcuni tra i brani più famosi di Duke Ellington, in un omaggio al leggendario pianista, compositore e direttore d’orchestra americano. Immancabili brani come Solitude, Take the “A” Train, In a sentimental mood ,Caravan, C jam blues, Isfahan e Take the Coltrane.

Il Quartetto Meraki ha partecipato a seminari e masterclass con docenti di chiara fama, in Sardegna e nella Penisola, prendendo parte a diverse rassegne e festival.

“I mercoledì del Conservatorio” hanno offerto finora 20 concerti, rappresentando tutte le anime del “Canepa”: dal jazz alla cameristica, dalla musica antica a quella contemporanea, offrendo la possibilità di esibirsi non soltanto a grandi ospiti e agli illustri docenti della scuola ma anche agli studenti che, in questo modo, hanno l’occasione per confrontarsi con un vero pubblico in uno dei luoghi più suggestivi e prestigiosi della città.

© Riproduzione riservata