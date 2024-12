Due oli dell'oleificio San Giuliano, eccellenza italiana e sarda con base ad Alghero, hanno ricevuto due medaglie ExtraGold nel premio Biol Novello 2024, competizione dedicata ai migliori Oli Extravergini di Oliva biologici di fresca spremitura: sono l'olio San Giuliano da Agricoltura Biologica e il San Giuliano Sardegna Dop Bio.

Due premi che si aggiungono alla lunga lista di riconoscimenti conferiti alla San Giuliano e si affiancano alla costante presenza dell’azienda ai vertici dell’autorevole EVOO World Ranking, la classifica dedicata ai migliori oli extravergini e ai migliori produttori oleari al mondo.

«Il premio Biol Novello ha una rilevanza particolare per la nostra azienda», sottolinea l’amministratore Pasquale Manca, «in un anno in cui la campagna olearia destava preoccupazione a causa del cambiamento climatico, siamo stati in grado di ottenere degli extravergini di eccellenza rispondenti ai nostri standard che ci permetteranno di rivolgerci al mercato con rinnovata sicurezza».





