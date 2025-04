A Porto Torres è tutto pronto per la Pasquetta turritana. Dopo il grande successo degli ultimi anni, la città si prepara per la IV edizione del grande evento "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” che animerà l’intera giornata di lunedì 21 aprile con eventi musicali, mercatini, mostre, allestimenti artistici e attrazioni ospitati nello spazio verde che circonda la Torre Aragonese e nel centro storico cittadino. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con numerose associazioni, cittadini e le attività commerciali del CCN Botteghe Turritane, anche quest’anno è dedicata alla promozione del Golfo e dell’isola dell’Asinara e intende offrire un evento di qualità capace di richiamare in città migliaia di cittadini e turisti che potranno conoscere il vasto patrimonio culturale, ambientale, archeologico ed enogastronomico turritano. Ancora una volta per la parte musicale dell’evento l’amministrazione ha optato per una scelta di altissimo livello. Il concerto pomeridiano ai piedi della Torre Aragonese, infatti, avrà come protagonisti Max Gazzè insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna. Il cantautore e attore romano porterà in scena, a partire dalle 17 sul palco di Piazza Colombo, non un semplice concerto ma il progetto culturale “Musicae Loci” grazie al quale Gazzè intreccia il suo rock d’autore con le sonorità originali delle orchestre più importanti d’Italia. Il risultato è un’esplorazione musicale sempre nuova e diversa in ogni Regione, un omaggio al legame tra la musica e il territorio. Per la nostra isola Gazzè ha scelto la l’OJS, tra le rarissime orchestre italiane che opera con continuità sin dal suo esordio nel 1989. Un connubio già sperimentato con successo nel precedente tour del poliedrico artista nell’isola. Le sue canzoni saranno proposte in una veste inedita con arrangiamenti ad hoc della Big Band capaci di conservare l’autenticità del suo stile. Max Gazzè è noto per la sua capacità di mescolare generi e atmosfere diverse e di instaurare dialoghi creativi che fanno di ogni concerto un’esperienza unica e irripetibile. “Musicae Loci” è l’appuntamento di punta di una giornata che darà spazio anche a band e artisti locali che suoneranno nei diversi locali del centro cittadino a partire dalle 13. Ma la Pasquetta turritana prenderà il via già dal mattino quando, alle 11, aprirà ufficialmente la grande area pedonale che dal Corso Vittorio Emanuele si estenderà fino a via Mare ospitando bancarelle, mercatini dell’artigianato e dell’ingegno e chioschi per la somministrazione di cibo e bevande. Intanto, tra piazza Umberto I e la Chiesa della Consolata, gli appassionati delle due ruote potranno ammirare una splendida mostra statica di Vespe storiche organizzata dal Vespa club di Porto Torres mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’area bimbi allestita con i giochi gonfiabili in Piazza Eroi dell’Onda. L’area dedicata alla promozione dell’Asinara sarà predisposta in piazza Colombo, dove si potranno scoprire le meraviglie dell'isola gioiello grazie agli operatori del Parco. Il ricco e singolare patrimonio faunistico e floreale dell’isola sarà promosso anche attraverso le installazioni artistiche realizzate dalla ditta Arcobaleno e la proiezione su un maxischermo di suggestive immagini messe a disposizione da Daniele Amato di ISOLA MEA e dedicate alle sue bellezze naturalistiche. Il cartellone degli eventi, quest’anno si arricchisce anche con l’apertura straordinaria del Museo Antiquarium Turritano e dell’area archeologica di Turris Libisonis: un’opportunità imperdibile per immergersi nella storia millenaria del territorio di Porto Torres. Le guide turistiche e gli educatori museali dell’Ufficio turistico comunale proporranno visite guidate nei siti archeologici cittadini, compresa la meravigliosa necropoli di Su Crucifissu Mannu. Inoltre turisti e visitatori potranno ammirare lo splendido scenario del Golfo dell’Asinara anche dall’alto grazie alla ruota panoramica da 32 metri installata in Piazza Eroi dell’Onda e pronta per l’inaugurazione.

