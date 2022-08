Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Sardegna per trascorrere, per il secondo anno consecutivo, una decina di giorni di vacanza ad Alghero.

Il Capo dello Stato è giunto all'aeroporto militare di Fertilia sull'aereo di Stato, un Airbus A-319, accolto con il suo staff dal comandante dello scalo militare, Domenico Cecco, dal prefetto di Sassari, Paola Dessì, dal sindaco di Alghero Mario Conoci e dal capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti.

“Difficile non tornare ad Alghero e staccarsi da questa città”, sono state le sue prime parole. Con lui la figlia e i familiari.

L'aiuola tricolore donata dall'Ance, l'associazione dei costruttori (foto Ansa)

Dallo scalo "Riviera del Corallo", il corteo presidenziale si è poi spostato in direzione Alghero dove Mattarella viene ospitato nella foresteria dell'Aeronautica militare all'interno del Parco di Porto Conte.

Si godrà qualche giorno di relax fino al prossimo 21 agosto (salvo cambi di programma) tra mare, con qualche possibile gita in barca, e eventuali visite a musei o beni culturali della zona come il Museo archeologico, il Nuraghe Palmavera, la Necropoli di Anghelu Ruju e il faro di Capo Caccia.

Non sono previsti, per ora, impegni istituzionali.

