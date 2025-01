«Leggere i dati mensili del traffico aereo è assai riduttivo della realtà che negli ultimi anni ha interessato il Riviera del Corallo». Lo dichiara l'assessora dei Trasporti Barbara Manca replicando alle dichiarazioni del suo predecessore Antonio Moro, in merito ai dati di traffico del mese di novembre riguardante i tre aeroporti sardi che vede Cagliari e Olbia in crescita, rispettivamente, del 9% e del 33%, e Alghero del 2,6%. Anche perché a dicembre l'aumento per Alghero, dato appena comunicato, è del 5%: quasi il doppio rispetto a novembre.

«Innanzitutto va detto che l'aeroporto di Alghero non versa in una crisi irreversibile come sostenuto ingenerosamente da molti», spiega Manca. «Sicuramente la crescita degli altri due scali è sensibilmente superiore, a testimonianza di un territorio che a oggi viene ritenuto più attrattivo da parte delle compagnie. Questo è stato evidenziato nell'ultimo bando di continuità territoriale, in cui le rotte di Cagliari e Olbia sono state assegnate senza criticità, anzi con un forte ribasso della base d'asta, mentre per quelle di Alghero è stato necessario bandire una seconda gara investendo molte più risorse».

«Ed è proprio grazie a questo secondo bando che i collegamenti sono stati messi in sicurezza. Per questo parlare di "scarsa attenzione" della Regione risulta decisamente fuori luogo», conclude l’assessora.

