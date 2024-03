La Proloco di Porto Torres annuncia per la prossima estate il tanto atteso “Carnevale Estivo”, la sfilata di carri allegorici che animerà il centro cittadino. La data fissata è il 3 agosto per una manifestazione di colori e maschere, questa volta arricchita da una prestigiosa partecipazione dei carri provenienti da Tempio e Viareggio, località che hanno fatto del Carnevale un evento della tradizione e momento di vera attrazione di turisti e visitatori.

La conferma durante la riunione delle commissioni congiunte, Grandi eventi e Attività produttive, presiedute da Antonello Cabitta e Sabrina Pusceddu, convocate giovedì pomeriggio per l’organizzazione e calendarizzazione degli eventi per la “Festha Manna 2024” e l’“Estate Turritana 2024” su proposta delle associazioni, comitati, enti, privati e semplici cittadini, che hanno presentato le loro idee per la definizione e programmazione delle manifestazioni.

Alla presenza degli assessori competenti, Maria Bastiana Cocco e Salvatore Frulio e i commissari, è stata data voce alle associazioni presenti. Musicando Insieme ha confermato gli eventi quali Musicando in città, Musicando & Natura e Radici di Sardegna, Botteghe Turritane si è dichiarata pronta a portare avanti iniziative nel centro cittadino come “Suoni e Sapori”, la “Festa di piazza Garibaldi” , i “Sessant’anni del Cristallo bar”, che si uniscono alle manifestazioni pugilistiche organizzate nella piazza Garibaldi, a cui si uniscono le iniziative programmate dall’assessorato alla Cultura, quali Il Palio di Santu Bainzu” e altri eventi identitari legati alla Festha Manna con il concerto sotto la torre Aragonese.

In occasione dell’incontro il presidente della commissione, Antonello Cabitta, ha proposto la messa a disposizione di stalli temporanei durante i festeggiamenti della festa Patronale "Festha Manna" per gli esercenti commerciali cittadini, che ne dovessero fare richiesta, e che sono abitualmente esclusi per questioni logistiche dalle aree interessate da tutti gli eventi in programma.

