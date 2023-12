Grande gesto da parte dei bambini della ludoteca di Mara che ieri hanno voluto donare i loro lavoretti natalizi agli anzini ospiti della Comunità Alloggio Piu Arru.

«Un piccolo pensiero fatto con il cuore per i nostri anziani, una fonte inesauribile di saggezza e amore», sottolineano, con orgoglio, gli amministratori comunali. «Ringraziamo per il bellissimo lavoro svolto le nostre ludotecarie Simonetta Cossu e Daniela Senes, le operatrici della comunità Alloggio Piu Arru per la gradita ospitalità e i nostri meravigliosi bambini».

Un gesto ripetuto anche a Chiaramonti dove, grazie all’impegno e alla creatività dei nostri piccoli artisti, è stato possibile realizzare un albero di Natale all’ingresso della Comunità Alloggio “Le Rondini”.

«I bambini si sono dedicati con passione alla manipolazione di vari materiali, creando decorazioni uniche e piene di allegria - fanno sapere dal comune anglonese -. Questa esperienza non solo ha stimolato la loro creatività, ma ha anche favorito un importante momento di condivisione e collaborazione tra generazioni. Il culmine dell’evento è stato sabato, quando bambini e ospiti della Comunità hanno condiviso insieme gioia e sorrisi, creando un’atmosfera di allegria e cooperazione che ha riscaldato i cuori di tutti. Vogliamo ringraziare di cuore la Biblioteca Comunale di Chiaramonti e Azzurra Solinas per aver ospitato i nostri bambini, e la Consulta Giovanile per il loro prezioso supporto. Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori della Comunità Alloggio “Le Rondini”, che con il loro impegno rendono possibili questi meravigliosi momenti. Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili e diffuso lo spirito natalizio in tutta la nostra comunità».

