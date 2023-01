Importante iniziativa dell'amministrazione comunale di Mara guidata dal sindaco Paolo Chessa, che ha attivato il servizio di comunicazione di protezione civile massiva ai cittadini maresi "Alert System".

«L'iscrizione è molto importante - fanno sapere gli amministratori - e garantisce al cittadino la certezza di essere contattato direttamente dai responsabili del proprio comune ed essere allertato in merito ad emergenze e situazioni quotidiane come acqua non potabile, distacco di energia elettrica, interruzione strade, chiusura scuole, ecc».

Per l'iscrizione dovrà essere compilato un modulo che potrà essere ritirato anche in comune o in biblioteca.

I moduli compilati potranno essere consegnati in comune presso l'ufficio della Polizia Locale, nella Biblioteca comunale o direttamente all'Amministrazione Comunale.

Intanto il centro del Villanova si prepara a festeggiare Sant'Antonio Abate. I festeggiamenti sono in programma sabato 21 gennaio in piazza Piu Arru. Alle 16 ci sarà la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Alle 16.30 si formerà il corteo che porterà la statua del Santo in processione per le vie del paese seguita dalla benedizione del fuoco. Dalle 19 in poi spazio alla parte culinaria con un'arrostita a base di carne di maiale e salsiccia tradizionale di Mara accompagnata da canti e balli.

