Anche Bono e Anela, centri del Goceano, non sono stati risparmiati dal maltempo, soprattutto per quello che si è verificato il 10 giugno.

Anche in questo caso il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, stavolta insieme all'assessore regionale dell'Agricoltura, Valeria Satta, ha effettuato un sopralluogo nella zona, per verificare i danni a strade e aziende. Erano presenti anche i sindaci Michele Solinas e Gian Giuseppe Nurra.

«La costante presenza è il modo migliore per fare sentire la vicinanza delle istituzioni», ha dichiarato Pais.

«Volevo ringraziare tutti coloro che il 10 giugno 2023 si sono adoperati tempestivamente per mettere in sicurezza persone e mezzi e per ripristinare la viabilità nei tratti di strada della 128 bis tra Anela e Bono e nelle strade provinciali 86 e 10. Vorrei sottolineare lo straordinario lavoro della squadra della protezione civile di Anela, degli operatori: comunali, della provincia, dell'Anas, dei carabinieri e di tutti i volontari. Adesso purtroppo bisogna contare gli ingenti danni causati alla viabilità e alle tante aziende del territorio», ha dichiarato il primo cittadino di Anela.

© Riproduzione riservata